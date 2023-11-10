Нужно ли застегивать пуговицы на одежде перед стиркой: самые частые ошибки

Нередко в процессе пуговицы отрываются, попадают в различные детали и механизмы устройства, засоряют фильтр.

Некоторые хозяйки считают, что одежду нужно отправлять в барабан стиральной машины с застегнутыми пуговицами.

На самом деле это только повышает риск того, что застежки оторвутся. Есть вероятность, что манжеты вещей при этом испортятся.

Именно поэтому не рекомендуется застегивать пуговицы на рубашках и других вещах перед тем, как постирать их.

В отличие от пуговиц, липучки и молнии нужно застегивать перед машинной стиркой, чтобы они не повредили остальную одежду.