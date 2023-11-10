Пошаговая инструкция обработки кустов смородины перед морозами

Сначала следует убрать из-под кустов опавшие листья и мусор, в котором могут остаться зимовать насекомые.

Затем почву в приствольном круге растения перекапывают, но не слишком глубоко, чтобы не повредить корни.

После этого необходимо приготовить раствор, растворив в 10 л воды 400 г железного купороса и 2 столовые ложки жидкого мыла.

Важно помнить, что при работе с железным купоросом руки необходимо защитить перчатками, а лицо – маской.

Полученный состав переливают в емкость с пульверизатором и опрыскивают кусты смородины. Через 10 дней почву мульчируют перепревшими опилками или торфом.