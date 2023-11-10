Как сварить яйцо с нежным кремовым желтком: ресторанный рецепт

Профессиональные повара готовят продукт так, что у него появляется пикантный вкус, а желток имеет нежную кремовую текстуру.

Этот рецепт можно использовать и в домашних условиях. Такой результат получится только с яйцами высшей категории.

Их нужно залить холодной водой так, чтобы яйца были полностью покрыты жидкостью. Кастрюлю нужно поставить на огонь.

Как только вода закипит, плиту нужно выключить. Яйца должны находиться в горячей жидкости 10 минут, а потом их окунают в холодную воду.

После такого приготовления скорлупа отходит легко и быстро, а вкусовые качества продукта заметно улучшаются.