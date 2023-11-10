Самый высокий жилой небоскреб в мире: квартиры в сотнях метров от земли

Самый высокий дом в мире, в котором живут люди, расположен в Нью-Йорке. Это здание 432 Park Avenue высотой более 425 метров.

Немногочисленные квартиры в этом доме предназначены для состоятельных людей и имеют особую планировку.

Одно из таких жилых помещений включает шесть спален и семь ванных комнат, а его площадь впечатляет.

Эта квартира обошлась владельцами более чем в 90 миллионов долларов. В ближайшее время небоскреб может лишиться звания самого высокого жилого дома в мире.

Прямо сейчас в Нью-Йорке строят новую высотку, предназначенную для проживания. Ее высота составит более 540 метров.