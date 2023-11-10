Как защитить малину от морозов и не лишиться урожая в следующем году

За время созревания ягод растение расходует большое количество питательных веществ, их запасы истощаются.

Пополнить их помогает специальная подкормка, которая вносится осенью, перед наступлением холодов.

В этот период малиннику нужны калий и фосфор. Землю под кустами нужно аккуратно разрыхлить и внести в нее сульфат калия и суперфосфат.

Кустарник необходимо укрыть на зиму, связав ветки небольшими пучками и пригнув их поближе к земле.

Побеги должны находиться в таком положении, чтобы зимой их полностью укрывал снег. Если снежный покров недостаточный, можно сделать укрытие из пленки с отверстиями или слоя листьев.