Майонез сделает сладкую выпечку нежнее и вкуснее

Продукт содержит растительное масло, которое после добавления в муку делает тесто пористым и воздушным.

Смесь становится мягкой и эластичной, а привычный вкус майонеза в готовой выпечке не ощущается.

Из такой смеси получаются прекрасные коржи для тортов и печенье. Единственное условие – не добавлять более 200 г майонеза на 1 кг теста.

В тесто можно добавить магазинный соус, но он содержит консерванты, а растительного масла в нем немного.

Лучше использовать майонез домашнего приготовления. Для этого нужно смешать яйца, лимонный сок, оливковое масло и горчицу, добавить сахар и довести массу до однородности.