Сода поможет продлить жизнь букету в вазе

Для этой цели необходимо приготовить специальный раствор и добавить его в емкость, в которой стоят цветы.

Несколько столовых ложек соды нужно растворить в литре воды. Затем состав тщательно перемешивают.

Белый порошок должен раствориться в жидкости полностью, чтобы не оставалось осадка. Полученный раствор наливают в вазу и ставят в нее цветы.

В воде с содой растения надолго сохранят свою свежесть и внешний вид, не потеряют приятного аромата.

Вместо пищевой соды можно добавить в воду по две столовые ложки яблочного уксуса и сахара или таблетку аспирина.