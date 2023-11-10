Мраморная крошка избавит огород от вредителей на долгие годы

Убрать паразитов с грядок на много лет помогает такое простое и недорогое средство, как мраморная крошка.

Она предотвращает пересыхание и перегрев грунта, сохраняя нужный температурный режим в почве.

Крошка мрамора содержит большое количество кальция, полезного для томатов, картофеля и других растений, а также отпугивает насекомых.

Нельзя вносить в почву слишком много крошки, иначе вместе с вредителями погибнут растения или в них накопятся нитраты.

Средство нужно вносить аккуратно, по одной частичке мраморной крошки в каждую лунку.