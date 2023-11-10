Как сделать жесткие отбивные мягкими: советы кулинаров

Если такое произошло, ситуацию еще можно исправить. Для этого необходимо сложить отбивные в кастрюлю.
Туда же следует добавить соус, способный размягчить мясные волокна. Можно использовать сливки высокой жирности.
Залив молочным продуктом мясо, следует поставить его на огонь и готовить до тех пор, пока отбивные не приобретут мягкость.
Другой вариант – пожарить мясо на сковороде со сметаной. Оно станет более мягким и приобретет приятный вкус.
Чтобы отбивные не получались жесткими, мясо нужно нарезать поперек волокон и жарить не слишком долго.