Как сделать жесткие отбивные мягкими: советы кулинаров

Если такое произошло, ситуацию еще можно исправить. Для этого необходимо сложить отбивные в кастрюлю.

Туда же следует добавить соус, способный размягчить мясные волокна. Можно использовать сливки высокой жирности.

Залив молочным продуктом мясо, следует поставить его на огонь и готовить до тех пор, пока отбивные не приобретут мягкость.

Другой вариант – пожарить мясо на сковороде со сметаной. Оно станет более мягким и приобретет приятный вкус.

Чтобы отбивные не получались жесткими, мясо нужно нарезать поперек волокон и жарить не слишком долго.