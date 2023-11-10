Астрологи назвали 4 самых везучих знака зодиака

Любимцами удачи считаются Овны. Эти люди живут по правилам, пусть немного скучно, но без неприятных сюрпризов.

Львы умеют просчитывать ситуацию, хорошо понимают, как будут развиваться события, умеют к ним подготовиться.

Даже если что-то пойдет не по плану, представители этого знака будут бороться до последнего и выйдут победителями.

Скорпионы умеют сохранять спокойствие, не расходовать энергию понапрасну, направлять ее в нужное русло и получать желаемый результат.

У Водолеев избирательная память, которая хранит только важную информацию, которая помогает избегать ошибок.