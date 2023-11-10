Фольга поможет предотвратить засоры слива в кухонной мойке

Материал нужно скатать таким образом, чтобы получили комочки, которые без проблем поместятся в углубление слива.

Каждый раз, когда будет литься вода, шарики будут перемещаться в фильтрующей решетке.

Это предотвратить попадание пищевых отходов и мусора в слив, поможет избежать образования засоров.

Время от времени сифон следует откручивать и прочищать даже при использовании шариков или химических средств.

Если этого не делать, в сливе не только образуется засор, но и начнется распространение вредоносных бактерий.