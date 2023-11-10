Желтеют перья лука: спасти урожай поможет нашатырь

Такая проблема может возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий, например, чрезмерной жары.

Желтизна на перьях может указывать на засуху, недостаточный полив растений. То же может произойти и в дождливую погоду.

Листья желтеют от неправильного внесения подкормки, при развитии заболеваний, из-за атак вредителей.

Если кончики перьев бледнеют, а перо желтеет, это указывает на недостаточное количество азота.

В таком случае растения нужно полить под корень раствором из 10 л воды и 3 столовых ложек нашатыря.