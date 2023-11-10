Как приготовить натуральный майонез без добавления яиц

Такой продукт можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно взять 150 мл рафинированного оливкового масла или подсолнечного без запаха.

Его следует соединить с 75 мл молока, хорошо перемешать и 30 секунд вбивать в блендере, чтобы добиться густой консистенции.

Затем в смесь добавляются столовая ложка горчицы, половина чайной ложки черного перца и столько же соли.

По желанию можно добавить в соус измельченный чеснок, но в ограниченном количестве – не более 2 зубчиков.

Для улучшения вкусовых качеств можно использовать дополнительные ингредиенты: специи или зелень.