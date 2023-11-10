Как правильно постирать шторы в машинке, чтобы не испортить их

Для очистки обычных гардин необходимо установить температуру и режим, соответствующие типу материала.

На готовых фабричных занавесках обычно есть ярлычок с указанием правил ухода за ними, в том числе стирки.

Важно учитывать, что нейлоновые, акриловые и другие синтетические шторы не садятся, а льняные и хлопковые дают усадку.

Стирать занавески лучше не порошком, а жидким моющим средством. Допустимая температура составляет 30-40 градусов.

Заполнять барабан стиральной машины нужно не более чем наполовину. Стирать шторы с другими вещами не рекомендуется.