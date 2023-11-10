Как нельзя подкармливать чеснок осенью: типичные ошибки дачников

Правильно подобранные составы помогают растению пережить холода и обеспечивают хороший урожай в следующем году.

В этот период нельзя использовать удобрения, содержащие большое количество азота. Это вещество провоцирует рост зеленой массы.

Лучше применять подкормки, в которых азот содержится в ограниченном количестве. Его должно быть вдвое меньше, чем фосфора и калия.

Удобрения с этими компонентами можно смешивать с органикой. Лучшие результаты дают составы из суперфосфата, сульфата калия и древесной золы.

Количество удобрения рассчитывается так: на квадратный метр земли используется по 2 столовые ложки минеральных подкормок и по 200 г золы.