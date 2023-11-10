Как быстро устранить неприятные запахи в квартире: самые эффективные способы

02:11 2023-11-10
Как быстро устранить неприятные запахи в квартире: самые эффективные способы

Иногда в квартире появляются запах затхлости или другие нежелательные ароматы.

Для начала необходимо найти источник проблемы и устранить его. Важно своевременно очищать мусорное ведро.

Для устранения запахов табачного дыма, домашнего животного, сырости можно капнуть духи на незажженную лампочку.

Запах может появиться из-за того, что домашний питомец не приучен к туалету. В этом случае нужно обработать ковры. 

Для этого необходимо растворить в 150 мл воды 100 мл перекиси водорода, добавить половину чайной ложки средства для мытья посуды и почистить этим составом ковровые покрытия.

Если после ремонта в квартире остался запах краски, нужно расставить повсюду небольшие миски с солью.

Избавиться от запаха сигарет помогают парафиновые или восковые свечи, поставленные во всех комнатах.

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