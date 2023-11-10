Новые исследования показывают, что веганская диета влияет на карьерный рост

Согласно данным статистики, боле одной трети работающих людей во всем мире ощущают отсутствие мотивации, что в итоге сказывается на карьере.

Вегетарианская диета на этом фоне выглядит многообещающей: она помогает концентрироваться, активирует мозговую деятельность, оздоравливает организм в целом.

Значительно снижают общую продуктивность и возможности мозга в частности такие продукты: чипсы, хлопья для быстрого приготовления, сыры, мясо, сладости, включая сладкие напитки.

Ума Найдо, психиатр, специалист по питанию в Гарвардской Медицинской школе, рассказал о снижении мозговых ресурсов при воспалительных процессах в организме. Он объяснил, как это можно исправить питанием:

Вот почему так важно, чтобы противовоспалительные продукты были основой нашей диеты.

Растительная пища несет минимальный риск развития воспаления. Этому способствуют полифенолы, которыми богаты веганские продукты.

Полифенолы стабилизируют инсулин, регулируют микробиом кишечника, поддерживают активность тела и разума.

Перечень продуктов, рекомендуемых учеными для повышения продуктивности мозга: перец, морковь, капуста разных видов, ежевика, лук, чеснок, орегано, темный шоколад, яблочный уксус.

Обязательно следует пополнить меню натуральными жирами - орехами, авокадо, оливковым маслом.

Ума Найдо:

Жир является ключевым компонентом психического здоровья. Наш мозг на 60 процентов состоит из жира и требует постоянного снабжения омега-3 жирными кислотами.

В чем еще польза вегетарианства? Переход на такое питание - лучший способ уменьшить парниковые газы, эвтрофикацию земель, глобальное закисление почвы и воды.

Ученые Оксфордского университета выяснили: если бы население всего мира перешло на веганскую диету, к 2050 году выбросы от производства продуктов питания сократились бы на 70%.