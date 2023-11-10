Как превратить молоко в средство против огородных вредителей и удобрение

02:16 2023-11-10
Как превратить молоко в средство против огородных вредителей и удобрение

Молоко можно использовать на дачном огороде для уничтожения вредителей и в качестве подкормки растений.

В этом продукте содержится множество полезных веществ: кальций, фосфор, калий. Все они входят в состав минеральных удобрений.

Для подкормки огородный культур нужно смешать 2 л воды и 250 мл молока, а затем несколько раз обработать растения.

Молоко содержит лактозу, которую не выносят многие насекомые-вредители, атакующие огород.

Для приготовления средства против паразитов нужно развести молоко водой в соотношении 1:2 и добавить немного жидкого мыла.

Опрыскивание растений таким составом поможет избавиться от тли, гусениц, колорадского жука и других вредителей. 

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