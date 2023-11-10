Соль заменит дорогую бытовую химию во время уборки квартиры

Этот продукт способен справляться с засорами труб не хуже, чем химические средства для их прочистки.

Нужно смешать четверть стакана соли и стакан соды, засыпать смесь в слив и сверху вылить полстакана уксуса. Через полчаса туда же нужно залить кипяток.

Мешочки, заполненные солью, можно положить в обувь для устранения неприятного запаха. На это потребуется 3-4 часа.

Если на одежде или на скатерти есть пятна от вина, нужно посыпать их солью, замочить вещи в холодной воде, а потом постирать хозяйственным мылом.

Если насыпать соль на поверхность плиты, продукт быстро впитает жир и воду, поэтому загрязнения можно будет без труда убрать.