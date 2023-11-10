Дочери Владимира Машкова Марии дали американское гражданство

Актриса Мария Машкова около пяти лет назад перебралась в США. Она активно выступила против СВО и оставила в соцсетях послания отцу Владимиру Машкову, с которым разошлась в позиции. А теперь 38-летняя наследница звезды кино объявила о получении ею гражданства Америки, сообщает СтарХит.
Артистка также похвасталась, что ей дали роль в проекте.
Скоро дебют в американском сериале и в американском кино. Взволнована и нервничаю одновременно, — написала Мария в социальных сетях.
Долгожданные документы ее порадовали не меньше:
Присоединилась к мужу и дочерям: стала гражданином Америки! Могу теперь голосовать и исполнять обязанности присяжного, — похвасталась блондинка.
С этим событием Марию поздравила Вера Брежнева, обосновавшаяся в Риге.
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