Дочери Владимира Машкова Марии дали американское гражданство

Актриса Мария Машкова около пяти лет назад перебралась в США. Она активно выступила против СВО и оставила в соцсетях послания отцу Владимиру Машкову, с которым разошлась в позиции. А теперь 38-летняя наследница звезды кино объявила о получении ею гражданства Америки, сообщает СтарХит.

Артистка также похвасталась, что ей дали роль в проекте.

Скоро дебют в американском сериале и в американском кино. Взволнована и нервничаю одновременно, — написала Мария в социальных сетях.

Долгожданные документы ее порадовали не меньше:

Присоединилась к мужу и дочерям: стала гражданином Америки! Могу теперь голосовать и исполнять обязанности присяжного, — похвасталась блондинка.

С этим событием Марию поздравила Вера Брежнева, обосновавшаяся в Риге.