На Меган Маркл подала в суд ее сестра

Сводная сестра жены принца Гарри подала в суд на Меган Маркл за клевету. Как сообщает 5-tv.ru, это не первая попытка прикованной к инвалидной коляске Саманты отсудить у знаменитой родственницы немалую сумму денег: 75 тысяч долларов.

Причиной послужило интервью Меган, где та нелестно высказалась о своих сводных брате и сестре.

Саманта заявила, что ее после этого стали преследовать хейтеры, репутация была испорчена. Она считает, что это отразилось на ухудшении продаж ее книг.

Меган Маркл прекратила общение с отцом, который негативно отозвался о ней и принце Гарри и даже собирался дать против герцогини Сассекской показания в суде.

Сестра Маркл в прошлом году уже подавала иск против Меган, но суд решил, что та просто «выражала свое мнение».