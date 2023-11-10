Исследователи провели опрос и определили место в доме, где чаще всего бывают ссоры

Казалось бы, близость холодильника делает кухню самым приятным местом в доме, где удобно проводить вечеринки, устраивать посиделки с друзьями.

Однако люди, участвующие в опросе, чаще всего сетовали именно на то, что ссоры всегда зарождаются именно на кухне. Здесь зарождаются почти все домашние скандалы и склоки.

В первый момент можно подумать о том, что у людей, живущих в одной квартире негативные эмоции возникают из-за ванной.

Особенно когда кто-то слишком долго ее занимает. То же самое можно сказать и про туалет.

Однако про частые ссоры в этих местах рассказали только 7% опрошенных. Столько же людей сообщили, что им нравится общаться на кухне.

65% участников исследования признались, что очень любят гостиную как место для идеального общения с другими людьми. Эту же зону в доме 54% обозначили как самую расслабляющую.

Только 4% респондентов выбрали для расслабления кухню, где они способны максимально отрешиться от дел и проблем.