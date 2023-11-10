Джаред Лето взобрался на небоскреб в Нью-Йорке, оказавшись на 390 метров от земли

20 минут заняло у 51-летнего Джареда Лето преодоление расстояния между 86-м и 104-м этажами с восточной стороны небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
В результате селебрити достиг высоты в 390 метров.
В интервью журналистам Лето заявил, что с детства Эмпайр-стейт-билдинг был для него символом Нью-Йорка.
Звезда экрана и сцены не стал скрывать, что он в восторге от того, что сделал, признавшись, что это оказалось гораздо сложнее, чем он предполагал.
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