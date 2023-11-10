Лена Ленина отомстила арабу, который хотел ее обмануть

Писательница Лена Ленина около 20 лет живет в Париже. Недавно она едва не стала там жертвой мошенника, сообщает КП.

Во время прогулки на блошином рынке женщине приглянулась старинная статуэтка: мраморный ангелок с крыльями. Продавец-араб просил за нее несколько тысяч евро. Но для такой вещи цена была все равно подозрительно дешевой.

Молодой продавец Абдула утверждал, что это подлинный шедевр авторства Моро, просто ему срочно нужны деньги, - рассказала Ленина.

Писательница решила посоветоваться со знакомым ей продавцом из другого бутика. Тот заявил, что это стопроцентное мошенничество.

Тогда Елена попросила банковскую карту араба-продавца и заявила, что сейчас муж переведет нужную сумму. А сама карточку сфотографировала и, выйдя из бутика «для разговора с мужем», позвонила в банк - мол, она нашла карту с таким номером и ее необходимо заблокировать».

В банке пообещали срочно принять меры.