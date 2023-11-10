Список знаменитостей, продающих недвижимость в РФ после отъезда из страны, озвучен

Известно, что Иван Ургант пытался реализовать свой особняк на Рублевке, запросив за него 150 000 000 российских рублей. Также шоумен продавал двухуровневый пентхаус в башне «Меркурий» («Москва-Сити») за 50 000 000 рублей.

Комику Даниле Поперечному удалось избавиться от своей питерской квартиры за 35 000 000 рублей.

Дача в подмосковном Солнечногорске, которую Алла Пугачева своему внуку Никите Преснякову, продается за 100 000 000 рублей.

В марте текущего года стало известно, что на продажу выставлен подмосковный особняк Светланы Лободы. Стоимость недвижимости - 630 000 000 - 650 000 000 рублей.