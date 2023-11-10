Михаила Ефремова обвиняют в обмане с квартирой по наследству

Актера Михаила Ефремова обвинили в обмане с московской квартирой, которая досталась ему в наследство от дяди артиста - концертмейстра Александра Покровского, сообщает Пятый канал.

За Покровским и его супругой Ниной почти 20 лет ухаживали Алексей и Наталья Громовы. Жена концертмейстра завещала Покровским половину квартиры на Олимпийском проспекте в Москве.

Покровский тоже хотел передать паре свою долю, но этого не сделал, потому что вмешалась жена Ефремова Софья, убедив владельцев завещать квартиру актеру.

Ефремов обещал после вступления наследства в силу переписать на Громовых оставшуюся часть недвижимости, если те продолжат помогать Покровскому, однако слово не сдержал.

Ранее Громовы раскрыли тайное завещание дяди Ефремова, где тот просит передать вторую половину жилья Наталье и Алексею, но этот документ не имеет юридической силы, потому что не заверен у нотариуса.

Громовы обратились в суд, но юристы считают, что у них нет шансов выиграть дело.