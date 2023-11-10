Джаред Лето забрался на вершину 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

09:38 2023-11-10
Джаред Лето забрался на вершину 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Актер и музыкант признался, что это было мечтой его жизни. Он стал первым, кому разрешили подняться на высотное здание.

Джаред Лето стал первым человеком, кому разрешили забраться на вершину культового здания в Нью-Йорке - Эмпайр-стейт-билдинг, сообщает Рeopletalk.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

Это было более сложно, чем я думал, - так актер прокомментировал осуществление мечты всей жизни.

Певец забрался на 102-й этаж небоскреба. Он заявил, что сделал это, чтобы поддержать будущее мировое турне 30 Seconds to Mars «Seasons».

Свой подвиг Джаред закрепил музыкальным видео, которое выложил в соцсети.

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