Джаред Лето забрался на вершину 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Джаред Лето стал первым человеком, кому разрешили забраться на вершину культового здания в Нью-Йорке - Эмпайр-стейт-билдинг, сообщает Рeopletalk.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Это было более сложно, чем я думал, - так актер прокомментировал осуществление мечты всей жизни.
Певец забрался на 102-й этаж небоскреба. Он заявил, что сделал это, чтобы поддержать будущее мировое турне 30 Seconds to Mars «Seasons».
Свой подвиг Джаред закрепил музыкальным видео, которое выложил в соцсети.
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