Джаред Лето забрался на вершину 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Джаред Лето стал первым человеком, кому разрешили забраться на вершину культового здания в Нью-Йорке - Эмпайр-стейт-билдинг, сообщает Рeopletalk.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

Это было более сложно, чем я думал, - так актер прокомментировал осуществление мечты всей жизни.

Певец забрался на 102-й этаж небоскреба. Он заявил, что сделал это, чтобы поддержать будущее мировое турне 30 Seconds to Mars «Seasons».

Свой подвиг Джаред закрепил музыкальным видео, которое выложил в соцсети.