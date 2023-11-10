Племянница Галкина разместила в Сети снимок, где Пугачевой позирует с мужем и детьми, отдыхая на Кипре

Известно, что на Кипре живет старший брат Максима Галкина Дмитрий с семьей.
На днях оба семейства собрались на вечеринке. Племянница Галкина Алина отмечала свой день рождения.
Родственница шоумена поделилась снимком, где позирует с младшим братом на диване. Родители виновницы торжества тоже на фото.
Пугачева выбрала для семейного праздника длинное черное платье и шляпу.
В кадре исполнительница сидит рядом с сыном Гарри, а Галкин с дочерью Лизой.
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