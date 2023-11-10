Племянница Галкина разместила в Сети снимок, где Пугачевой позирует с мужем и детьми, отдыхая на Кипре

09:47 2023-11-10
Племянница Галкина разместила в Сети снимок, где Пугачевой позирует с мужем и детьми, отдыхая на Кипре

На снимке видно, что Алла Пугачева отдыхает на Кипре в обществе мужа Максима Галкина, дочери Лизы и сына Гарри.

Известно, что на Кипре живет старший брат Максима Галкина Дмитрий с семьей.

На днях оба семейства собрались на вечеринке. Племянница Галкина Алина отмечала свой день рождения.

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Родственница шоумена поделилась снимком, где позирует с младшим братом на диване. Родители виновницы торжества тоже на фото.

Пугачева выбрала для семейного праздника длинное черное платье и шляпу.

В кадре исполнительница сидит рядом с сыном Гарри, а Галкин с дочерью Лизой.

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