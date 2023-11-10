Жительница Москвы собрала многотысячную коллекцию кукол Барби

Коллекцию из 12-ти тысяч кукол Барби собрала москвичка Татьяна Тузова, сообщает «Вечерняя Москва». Первые экспонаты у нее появились еще тогда, когда ей было 12 лет.

Хотя она росла в небогатой семье, а кукла стоила дорого, мама девочки все равно тратила деньги, чтобы порадовать дочку. А она сама с 14 лет устраивалась на разные подработки, чтобы покупать новых кукол.

Сегодня москвичка обладает коллекцией, в которой 12 тысяч Барби. Она оценивается в 200 миллионов российских рублей. Одна из самых "возрастных" Барби - 1959 года выпуска и стоимостью около двух миллионов рублей.

По словам Татьяны, у нее уже есть 95 процентов всех образцов кукол Барби.