Бондарчук сообщила об отношении мужа к тому, что она оставила фамилию бывшего

Светлана объяснила, что и в браке с Федором Бондарчуком оставила свою девичью фамилию - Рудская.
Фамилию Бондарчук знаменитость использовала как псевдоним.
Фамилию бывшего мужа Светлана назвала личным брендом.
Экс-супруга режиссера трудилась в качестве модели, актрисы, ведущей ТВ, организатором мероприятий, главредом журнала "Hello!" под "брендом" Бондарчук.
Взяв фамилию нынешнего мужа Сергея Харченко, Светлане пришлось бы заново раскручивать новую "марку".
Муж смирился с решением возлюбленной в этом вопросе.
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