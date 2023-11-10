Корица, имбирь, кардамон: что еще добавить в кофе, чтобы сделать его вкуснее и полезнее

10:34 2023-11-10
Корица, имбирь, кардамон: что еще добавить в кофе, чтобы сделать его вкуснее и полезнее

Утренний кофе - один из самых приятных ритуалов, без которого проснуться хмурым осенним днем бывает просто невозможно. Напиток, приправленный ароматными специями, обретает более пикантный вкус и заботится о нашем здоровье.

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Осень - достаточно мрачное время года, добавить в нее красок можно с помощью приятных запахов. Чем более тоскливо за окном, тем уютнее дома, особенно с чашкой ароматного кофе.

Пять неожиданных вкусов осеннего кофе: корица, гвоздика, кардамон, имбирь, мускатный орех

Корица богата антиоксидантами и укрепляет иммунитет. Пряность снижает холестерин, держит сахар под контролем, снимает воспаление. Аромат корицы у многих уже давно ассоциируется с осенью.

Гвоздика хороша в зимнем чае, однако и к кофе она станет отличной добавкой, распространяя вокруг себя пряный аромат мускуса. Гвоздика - отличное противовирусное средство, обладает антибактериальным и даже антивозрастным действием. Она также

Кардамон вызывает воспоминания о рождественских пряниках и самим Рождеством, которое уже на подходе. Добавив щепотку в кофе, мы окунемся в детские воспоминания и получим ощущение домашнего праздника. В кардамоне есть клетчатка и минералы, полезные для кровообращения. Также эта пряность полезна для пищеварения.

Имбирь с кофе - кому-то эта комбинация покажется странной. Однако вкус она дарит незабываемый. В пору разгула вирусов, простуд и инфекций имбирь просто палочка-выручалочка. Добавить можно как гранулированный вариант, так и свежие ломтики корня.

Мускатный орех - просто кладовая пользы. Здесь и витамин В6, и фолиевая кислота, и магний, кальций, железо, марганец, но перечень еще не весь. Это отличный заменитель комплексных витаминных препаратов. Изысканный аромат добавит в дождливое утро нежности и сладости.

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