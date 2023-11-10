Фермер из Австралии укусил крокодила и таким образом защитился от рептилии

60-летний фермер из Австралии Колин Деверо сумел выжить в схватке с 3-метровым крокодилом, в ответ его тоже укусив, сообщает телеканал ABC News.

ЧП произошло, когда австралиец во время путешествия на авто остановился возле озера. Мужчина увидел рыбу и хотел ее поймать, а крокодил в этот момент вцепился фермеру в правую ногу и потянул в воду.

Деверо сначала пытался ударить аллигатора другой ногой, но это не помогло. Тогда он изловчился и укусил его за глаз. Мужчина рассказал, что веко крокодила было толстым, но он сумел за него зацепиться и дернуть со всей силы.

Крокодил в этот момент разжал челюсть, и Деверо смог выбраться не берег и забраться в машину. По его словам, крокодил некое время его преследовал, но потом остановился.

Фермер остановил кровотечение с помощью полотенца и веревки. Потом приехал брат пострадавшего и доставил его в больницу, где Деверо провел около месяца. Врачи ему среди прочих манипуляций сделали пересадку кожи.