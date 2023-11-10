Wi-Fi зародился полвека назад и продолжает удивлять сегодня

Прородителем Wi-Fi считается технология ALOHAnet, которую создали в Гавайском университете еще в 1971 году. Еще через 20 лет NCR и AT&T создала технологию, которая считается предком вай-фай - WaveLAN.

Спустя несколько лет появился настоящий вай-фай - это протокол беспроводной передачи данных IEEE 802.11. Данную технологию разработали в Австралии - в лаборатории радиоастрономии CSIRO.

Так кто на самом деле создал вай-фай? Хотя технология создавалась командными усилиями, ее главным создателем считается инженер Джон О’Салливан.

Позже IEEE 802.11 решили переименовать, потому что оно переводится как "Институт инженеров электротехники и электроники" и плохо запоминается.

Потому через 2 года после выхода первой версии этого протокола беспроводной связи фирма Interbrand стала продвигать ее под названием Wi-Fi. Она же создала и официальный логотип wifi.

Технология вай-фай функционирует на частотах 2,4 и 5 ГГц. Благодаря этому, по такой беспроводной сети данные можно передавать в больших объемах. По Wi-Fi информацию можно передать даже на 420 километров, но для этого нужны мощные усилители на 6 Вт.