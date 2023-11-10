Прилучного обязали выплатить 26 000 рублей Муцениеце за выписку из квартиры

Телеграм-канал Mash, что сумма судебных издержек, потратченных Агатой Муцениеце во время выписки Павла Прилучного из столичной квартиры, составила 51 000 российских рублей.

Именно эту сумму актриса просила взыскать с бывшего мужа, но суд обязал актера к выплате 26 500 000 рублей.

Известно, что артистка намерена отсудить у экс-супруга треть доходов на содержание общих детей.

Брак Муцениеце и Прилучного длился 9 лет (с 2011 по 2020 годы).