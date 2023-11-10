Эксперты рассказали о самой модной еде 2024 года: икра, крупа, шоколад и... овощная рыба

11:29 2023-11-10
Эксперты рассказали о самой модной еде 2024 года: икра, крупа, шоколад и... овощная рыба

В наступающем году в области питания будет много интересных веяний, считают эксперты Whole Foods. Заядлые гурманы будут искать на прилавках магазинов гречневую крупу, шоколад, икру и овощную рыбу.

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Продовольственная компания Whole Foods составила прогноз главных пищевых тенденций 2024 года.

Одно из самых популярных направлений кулинарной культуры предстоящего года - возвращение к растительным продуктам.

Гурманы начнут отказываться от мяса и его имитации и перейдут к овощам, семенам, бобовым. В меню появятся свекольные котлеты и морковная рыба.

Новая волна интереса возникнет к продуктам из какао-бобов. Очень модными станут острые специи и соусы. Частым продуктом на столе станет паприка, перец чили.

Кроме того, любители здорового питания обратят особое внимание на гречку - вкусную и полезную крупу с большим количеством белка и клетчатки, но без глютена.

Среди быстрых перекусов предпочтение будет отдаваться не чипсам и палочкам, а икре, отборным макаронам и готовым премиум-блюдам с качественными компонентами.

Такие требования к еде диктуют современные бешенные ритмы жизни и желание следить за своим здоровьем.

Еще одна интересная тенденция нового года - забота о здоровье женщин. На прилавках появятся продукты соответствующего назначения.

Мнение представителей компании Whole Foods:

Мы видим, что все больше и больше брендов производят продукты для поддержки менструации, беременности, послеродового периода, менопаузы и даже сна.

Что касается кофе, одного из самых популярных в мире продуктов, ему найдут замену.

Появятся кофейные напитки, которые будут обогащаться полезными добавками для поддержания здоровья и укрепления иммунитета.

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