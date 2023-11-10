Концерт группы Zero People в Питере был сорван сотрудниками полиции

Музыканты Zero People не выступили в Санкт-Петербурге из-за нагрянувших сотрудников Росгвардии.

Перед самым началом мероприятия в клуб «Космонавт» ворвались вооруженные полицейские.

Стражи порядка вели себя довольно грубо, положив зрителей на пол. После проверки документов поклонники группы были выпущены из здания.

Предполагается, что ситуация сложилась из-за протестов организации «Зов народа», написавших жалобу на членов команды Zero People из-за антироссийских высказываний тех. Другой версией произошедшего является проверка махинаций с билетами.