Концерт группы Zero People в Питере был сорван сотрудниками полиции

11:51 2023-11-10
Концерт группы Zero People в Питере был сорван сотрудниками полиции

По какой причине стражи порядка сорвали выступление Zero People в северной столице РФ информации нет.

Музыканты Zero People не выступили в Санкт-Петербурге из-за нагрянувших сотрудников Росгвардии.

Перед самым началом мероприятия в клуб «Космонавт» ворвались вооруженные полицейские.

Стражи порядка вели себя довольно грубо, положив зрителей на пол. После проверки документов поклонники группы были выпущены из здания.

Предполагается, что ситуация сложилась из-за протестов организации «Зов народа», написавших жалобу на членов команды Zero People из-за антироссийских высказываний тех. Другой версией произошедшего является проверка махинаций с билетами.

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