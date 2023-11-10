Зверев назвал самую стильную знаменитость в РФ

В интервью изданию News.ru Сергей Зверев не стал называть имена известных личностей, у кого с внешним видом беда. Свое решение стилист объяснил боязнью обидеть "антистильных" звезд.

А, называя самую стильную знаменитость, Зверев скромничать не стал, назвав себя любимого.

Бьюти-мастер заявил: «Кто, если не я? Вот кто? Обнять и плакать».

Ранее стилист Александр Рогов назвал актера Милоша Биковиша самым модным знаменитым мужчиной в РФ. Также в его список стильных звезд вошли Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.