Зверев назвал самую стильную знаменитость в РФ

В интервью изданию News.ru Сергей Зверев не стал называть имена известных личностей, у кого с внешним видом беда. Свое решение стилист объяснил боязнью обидеть "антистильных" звезд.
А, называя самую стильную знаменитость, Зверев скромничать не стал, назвав себя любимого.
Бьюти-мастер заявил: «Кто, если не я? Вот кто? Обнять и плакать».
Ранее стилист Александр Рогов назвал актера Милоша Биковиша самым модным знаменитым мужчиной в РФ. Также в его список стильных звезд вошли Дмитрий Нагиев и Иван Ургант.
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