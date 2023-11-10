Алсу сообщила, что помогает ей не волноваться перед выступлениями

В интервью "Пятому каналу" Алсу заявила, что, на ее взгляд, когда у артиста нет мандража, это становится неинтересной историей.

По словам знаменитости, когда присутствует ответственность, есть огонь, то и волнение тут как тут.

Алсу объяснила, что бабушка научила ее молитве, которую она теперь всегда читает перед выходом к зрителю.

Ранее певица Алсу признавалась, что звездная болезнь ее миновала, так как она не так воспитана.