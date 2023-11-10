Самые простые методы уборки квартиры за 15 минут

Один из них называется «метод корзины». Он подходит для ежедневной уборки, на которую уйдет всего 15-30 минут.

Нужно просто взять корзину для белья и пройти по квартире, собирая в емкость все предметы, которые лежат не на своих местах.

После этого квартира приобретет более опрятный вид. Собранные вещи можно разложить по местам сразу или сделать это позже.

Другой вариант – уборка по таймеру. Если каждый день тратить на это занятие по 15 минут, в комнатах всегда будет порядок.

Для каждого 15-минутного интервала нужно выбрать зону действия, например, навести порядок в ящиках комода или помыть кухонную плиту.