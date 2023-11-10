Ромашка, картофель и лук помогут избавить огород от вредителей

Можно воспользоваться не менее эффективными натуральными препаратами. Например, средство из ботвы картофеля поможет уничтожить тлю и паутинного клеща.

Для приготовления такого раствора нужно залить килограмм ботвы 10 литрами теплой воды, оставить на несколько часов, а затем добавить натертое хозяйственное мыло и опрыскать растения.

Помогает от вредителей и настой луковой шелухи. Для его приготовления 200 г сырья заливают 10 литрами воды и настаивают 10 дней, а перед применением процеживают.

Чтобы приготовить средство от огородных вредителей из ромашки, нужно закипятить 10 литров воды, остудить и засыпать 1 кг цветков ромашки.

Средство настаивают одну ночь, добавляют стружку хозяйственного мыла, разводят водой 1:3 и опрыскивают огородные культуры.