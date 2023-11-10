Морозилка превратит йогурт в новое блюдо

Если допустимый период хранения йогурта истекает, имеет смысл подвергнуть его заморозке. В таком виде кисломолочный продукт долго не испортится.

В морозильной камере йогурт затвердеет, станет похожим по консистенции на мороженое. В жару продукт будет отлично освежать.

Перед тем, как убрать лакомство в морозилку, необходимо убедиться в том, что верх стаканчика шире, чем нижняя часть.

Если это не так, достать продукт из емкости в замороженном виде будет проблематично.

Также стоит помнить, что даже в морозильной камере срок хранения кисломолочной продукции ограничен.