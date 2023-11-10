Правила ухода за яблоней в ноябре для хорошего урожая в следующем сезоне

Такая процедура проводится до первых заморозков. Побелка – не единственный вариант, защитить кору деревьев можно с помощью спанбонда.

Материалом укрывают ствол дерева для утепления, а приствольный круг при этом перекапывают и мульчируют перегноем, опилками или торфом.

Использовать в качестве материала для мульчирования солому или сено нельзя, они привлекут грызунов.

Перед наступлением холодов нужно растворить в ведре воды по 300 г мочевины и медного купороса, опрыскать этим составом яблони.

Необходимы также подкормка калимагнезией и влагозарядный полив: по 10 л воды на каждый метр приствольного круга.