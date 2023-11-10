Как засолить вкусное сало с добавлением сахара

Стоит учитывать, что на приготовление сала с сахаром уйдет больше времени, чем при традиционной засолке.

Сначала нужно закипятить воду, вылить ее в банке и добавить ложку сахара. Отдельно следует смешать три лодки соли, измельченные зубчики чеснока и щепотку перца.

В этой смеси необходимо обвалять сало, положить в емкость и залить сладким раствором, оставив в таком виде на несколько дней.

Банку нужно закрыть капроновой крышкой. Она должна стоять в защищенном от света месте при комнатной температуре.

После помутнения воды продукт следует убрать в холодильник. Через день сало готово к употреблению. Его необходимо завернуть в пергамент на время хранения.