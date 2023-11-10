Как защитить огородные растения от болезней с помощью чеснока

Чтобы не сталкиваться с такой проблемой и не искать способы справиться с болезнями, стоит принять профилактические меры.

Необязательно обрабатывать огород токсичной химией. Можно приготовить эффективное средство против заболеваний из чеснока.

Для этого необходимо сложить в емкость 3-4 зубчика и залить литром кипятка. Через полчаса в раствор нужно добавить чистой воды.

Соотношение при этом должно составлять 1:1. Разбавленное средство переливают в пульверизатор и опрыскивают им растения.

Чеснок помогает повысить иммунитет огородных культур и предотвратить их заболевания.