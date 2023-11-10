Осужденный насильник, который выдавал себя за начальника полиции ради секса, теперь обвиняется в убийстве другой женщины

13:51 2023-11-10
Осужденный насильник, который выдавал себя за начальника полиции ради секса, теперь обвиняется в убийстве другой женщины

Осужденному насильнику в штате Мэн предъявлено обвинение в убийстве жительницы Фрипорта, которая была найдена мертвой возле магазина Home Depot в сентябре.

Следователи Департамента полиции штата Мэн арестовали 65-летнего Гэри Маринера 2 ноября в связи с убийством 52-летней Даниэль Гудвин.

Ее тело было найдено возле магазина Home Depot в Южном Портленде более двух месяцев назад, говорится в заявлении властей.

5 сентября сотрудники полиции были направлены на Кларк-Понд-Паркуэй.

Там они обнаружили тело женщины на насыпи рядом с тротуаром возле хозяйственного магазина, согласно полицейскому управлению Южного Портленда.

Полиция заявила, что улики, найденные при исполнении ордера на обыск, связывают их с Маринером из Уэст-Ньюфилда.

За что ранее был осужден Гэри Маринер

В 2015 году Маринеру было предъявлено обвинение в грубом сексуальном насилии, когда он выдавал себя за офицера полиции.

Согласно судебным протоколам, полученным Portland Press Herald, Маринер использовал полицейский значок своего покойного отца, чтобы принудить проститутку заняться с ним сексом бесплатно.

Его отец, Герберт Маринер, был бывшим начальником полиции Кейп-Элизабет.

Во время нападения Маринер сказал девушке, что он работает в специальном подразделении по борьбе с проституцией полиции штата Мэн.

Затем он наставил на нее пистолет и заставил совершить с ним половой акт, написал детектив полиции Портленда в отчете за 2015 год, сообщает the Press Herald.

Два года спустя он был приговорен к 12 годам тюремного заключения

В реестре сексуальных преступников штата Мэн Маринер зарегистрирован пожизненно, что означает, что он останется в списке правонарушителей до конца своей жизни.

Кто такая Даниэль Гудвин

Подруга убитой, Зои Кэмпбелл:

Я встретила ее в один из самых тяжелых моментов в моей жизни, и она сыграла важную роль в моем спасении.

Стефани Дойл, еще одна хорошая подруга Гудвин:

Она была сильной и храброй. Вероятно, одна из самых храбрых женщин, которых я знаю.

Гудвин была известна в обществе своей ролью консультанта по борьбе с наркотиками и алкоголизмом.

Многочисленные друзья описывают женщину как самого значимого в их жизни человека, который помог им выйти на путь трезвости.

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