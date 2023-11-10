Внучка Элвиса Пресли угодила в неприятную историю с неуплатой налогов в казну США

Калифорнийский налоговый совет наложил арест на имущество внучки Элвиса Пресли Райли Кио и ее супруга Бена Смита-Петерсона за огромный долг по налогам за 2021 год.

Согласно документации, семейная пара задолжала за этот период 68 116 USD.

В результате заложен особняк супругов в Вудлен-Хиллз.

Представители налогового совета американского штата предупредили, что проценты "будут капать" до момента полного погашения задолженности.