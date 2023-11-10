Ким Кардашьян заявила, что не будет вступать ни с кем в близость до 2025 года

Ким Кардашьян заявила, что отказ от секса идет ей на пользу.

Селебрити отметила, что сейчас даже не смотрит на мужчин, будучи уверенной, что судьба ее найдет, но не раньше 2025 года.

Последние отношения у Кардашьян были с юмористом Питом Дэвидсоном с ноября 2021 по август 2022 года.

Друг знаменитости, стилист Крис Эпплтон, убежден, что Ким — идеальная жена, так как выглядит на все сто, умело сочетая материнство и дела.