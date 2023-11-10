Причина отъезда Гвердцители из РФ стала известна: дело не в СВО

Сергей Пудовкин сообщил, что Тамара Гвердцители не приезжает в Россию, пожелав ей жить счастливо.
Музыкальный продюсер обратил внимание, что исполнительница никак не может оправиться после смерти своей матери.
По его словам, Тамара Михайловна 2 месяца лечилась в специализированной клинике, причиной чего стал нервный срыв.
После она перестала гастролировать по России.
Ранее Гвердцители прокомментировала слухи о том, будто она отказывается петь на концертах русские композиции, назвав их бредом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__