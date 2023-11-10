Причина отъезда Гвердцители из РФ стала известна: дело не в СВО

14:24 2023-11-10
Причина отъезда Гвердцители из РФ стала известна: дело не в СВО

Прдюсер исполнительницы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин сообщил, что она не намерена возвращаться и гастролировать по РФ в ближайшее время.

Сергей Пудовкин сообщил, что Тамара Гвердцители не приезжает в Россию, пожелав ей жить счастливо.

Музыкальный продюсер обратил внимание, что исполнительница никак не может оправиться после смерти своей матери.

По его словам, Тамара Михайловна 2 месяца лечилась в специализированной клинике, причиной чего стал нервный срыв.

После она перестала гастролировать по России.

Ранее Гвердцители прокомментировала слухи о том, будто она отказывается петь на концертах русские композиции, назвав их бредом.

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