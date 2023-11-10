Ассистентка отсудила у Роберта Де Ниро, признанного виновным в сексизме и жестоком обращении, 1 200 000 USD

Грэм Чейз Робинсон не раз обвиняла бывшего босса Роберта Де Ниро в издевательствах, называя свою работу адом.

После увольнения из фирмы актера она оставила отклики на 600 вакансий, но никто не взял ее на работу.

Суд взыскал с компании Де Ниро 1 200 000 долларов в пользу экс-сотрудницы, что является суммой зарплаты в структуре за 4 года, которые Робинсон провела без работы.

Известно, что бывшая помощница звезды Голливуда хотела получить с него 12 000 000 USD, но осталась довольна решением суда.