Фанаты пришли в восторг от совместного трека Лолиты и Инстасамки

Поклонники убеждены, что совместный трек Лолиты Милявской и Инстасамки «На Титанике» может претендовать на звание песни года.

В комментариях юзеры отметили, что партия Лолиты в коллаборации очень короткая, так как знаменитость спела только известный припев своего хита

Некоторые пользователи признались, что слушали песню не один раз, наслаждаясь новым звучанием.

Ранее Милявская рассказывала, что намерена отметить 60-летний юбилей 14 ноября, в честь чего нарушит запрет на употребление спиртного.

Также певица объяснила, что намерена перед юбилейным концертом хорошенько выспаться.